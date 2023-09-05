Çin'de Geniş Alan Araştırma Teleskobu Faaliyete Geçiyor

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde faaliyete geçecek olan Geniş Alan Araştırma Teleskobu, Kuzey Yarımküre'deki en büyük zaman alanlı araştırma tesisi olacak. Teleskop, bilim insanlarının dinamik astronomik olayları izlemelerine ve zaman alanlı astronomik gözlem araştırmaları yürütmelerine yardımcı olacak.

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Kuzey Yarımküre'den tüm gökyüzünü inceleyebilme kapasitesine sahip Geniş Alan Araştırma Teleskobu, yakında Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde faaliyete geçecek.

2,5 metre çapındaki teleskop, şu anda Kuzey Yarımküre'deki en büyük zaman alanlı araştırma tesisi olma özelliğini taşıyor.

Teleskop, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Mor Dağ Gözlemevi tarafından ortaklaşa geliştirildi.

Gözlemevine göre teleskop büyük olasılıkla Eylül ortalarında faaliyete geçecek ve bilim insanlarının dinamik astronomik olayları izlemelerine ve zaman alanlı astronomik gözlem araştırmaları yürütmelerine yardımcı olacak.

Gözlemevine bağlı Qinghai Gözlem İstasyonu'nun baş mühendisi Lou Zheng, "Teleskop tam olarak faaliyete geçtikten sonra, Samanyolu dışındaki uzak galaksilerden ve galaksi gruplarından gelenler de dahil olmak üzere çok silik ve uzak bazı göksel sinyalleri tespit etmek için kullanılabilecek" dedi.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden projenin baş tasarımcısı Kong Xu, teleskobun Kuzey Yarımküre'deki en güçlü gökyüzü araştırma teleskobu olacağını belirterek, "Teleskobun kullanımı Çin'in Dünya'ya yakın nesneleri izleme kapasitesini ve erken uyarı yeteneklerini büyük ölçüde geliştirecektir" dedi.