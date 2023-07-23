Çin'de FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları Köyü'nde Sürücüsüz Otobüsler Tanıtıldı

Çin'in Chengdu kentindeki FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları Köyü'nde hizmet verecek iki tip sürücüsüz otobüs kamuoyuna tanıtıldı. En son teknolojilerle donatılan otobüsler, karmaşık trafik koşullarının üstesinden güvenli ve etkili bir şekilde gelebilecek şekilde tasarlandı. Her biri yaklaşık 10 yolcu taşıyabilecek otobüslerin sürüş hızı köy içinde saatte 20 kilometre ile sınırlandırıldı. 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları 28 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da gerçekleştirilecek.