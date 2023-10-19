Çin'de Endüstriyel İnternetin Değeri 1,2 Trilyon Yuanı Aştı

Çin'de endüstriyel internetin temel sanayi değeri 1,2 trilyon yuanı aşarak 8.000 adet dijital atölye ve akıllı fabrika inşa edildiği raporlandı.

SHENYANG, 19 Ekim (Xinhua) -- Yeni yayımlanan bir rapora göre Çin yaklaşık 8.000 adet dijital atölye ve akıllı fabrika inşa ederken, ülkede endüstriyel internetin temel sanayi değeri 1,2 trilyon yuanı (yaklaşık 167 milyar ABD doları) aştı.

Endüstriyel internetin inovasyon ve gelişimi hakkındaki yıllık rapor, Çarşamba günü Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da düzenlenen 2023 Küresel Endüstriyel İnternet Konferansı sırasında, Çin Endüstriyel İnternet Akademisi tarafından yayımlandı.

Şu anda ülke çapında 31 eyalet düzeyinde bölgenin, endüstriyel internetin geliştirilmesine yönelik politika veya eylem planları açıkladığını kaydeden akademi başkanı Lu Chunghong, 5G sınır bilişim, endüstriyel büyük veri ve genel yapay zeka gibi kilit önemdeki teknolojilerde araştırma ve geliştirmenin yanı sıra endüstriyelleştirme çalışmalarının ivme kazandığını belirtti.

Lu, endüstriyel internet ağı platformunun veri güvenliği sisteminin de sürekli iyileştirildiğini kaydetti. 100'den fazla yüksekokul ve üniversitenin endüstriyel internetle ilgili lisans programları başlattığını belirten Lu, yatırım fonlarının kurulmasıyla birlikte bu alanda bir dizi yetenek eğitim üssünün oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.

2023 Küresel Endüstriyel İnternet Konferansı; Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Çin Bilim ve Teknoloji Derneği ve Liaoning eyalet yönetimi tarafından ortaklaşa düzenleniyor.