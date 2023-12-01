Çin'de Endüstriyel Atıklardan Isı Depolama İstasyonu Faaliyete Geçti

NANJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Endüstriyel atıklardan ısı elde edebilen ve yüksek sıcaklıktaki buharı depolayabilen gelişmiş bir ısı depolama istasyonu, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Changzhou şehrinde faaliyete geçti.

Çin Devlet Elektrik Şebekesi tarafından inşa edilen istasyon, yaklaşık 160 santigrat derecede buhar üretmek ve depolamak için endüstriyel atık su ve atık gazdan arta kalan ısıyı çıkarabilen en son buhar depolama teknolojisiyle donatıldı. Ayrıca tekstil ve konfeksiyon işletmeleri de bundan faydalanabilecek.

Çin Devlet Elektrik Şebekesi Changzhou Elektrik Şirketi'nden Yuan Junqiu, istasyonun enerjinin sürdürülebilir kullanımını teşvik etmeye yardımcı olacağını ve tüm sürecin geleneksel endüstrilerin karbonsuzlaştırma seviyesini iyileştirmek için güneş enerjisini kullandığını söyledi.

Yerel bir tekstil şirketinin başkanı olan Zheng Manxiang, "Şirketimizin büyük miktarda buhara ihtiyacı var" dedi. Zheng, "Eskiden kömürle çalışan bir enerji santralinden sağlanan buhara güveniyorduk. Bu yeni ısı depolama istasyonunun devreye girmesinden bu yana, buhar tonu başına maliyetimizin en az 80 yuan (yaklaşık 11,3 ABD doları) düşmesi ve bunun sonucunda yıllık enerji maliyetinde bir milyon yuanın üzerinde tasarruf sağlanması bekleniyor" diye konuştu.

Bir üretim merkezi olarak Changzhou'da, enerji tasarruflu teknolojilerin uygulanması aktif olarak teşvik ediliyor, genel enerji tüketim yoğunluğu azaltılıyor ve enerji kullanımının verimliliği artırılıyor.

Changzhou, 2022 yılında birim GSYİH başına enerji tüketiminde yüzde 11,1'lik bir azalma sağlayarak eyalette ilk sıraya yerleşti.

Jiangsu, sanayi sektöründeki enerji tasarrufu potansiyelinden daha fazla yararlanmak ve enerji verimliliğini önemli ölçüde artırmak için daha önce "sanayi sektöründe enerji tasarrufu ve teknolojik dönüşüm için üç yıllık bir eylem planı" sunmuştu.

Plana göre, 2025 yılına kadar, eyaletin yıllık geliri 20 milyon yuandan fazla olan büyük sanayi işletmelerinin katma değer birimi başına enerji tüketiminin 2020 seviyesine göre yüzde 17'den fazla azalması bekleniyor.