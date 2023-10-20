Çin'de Dünya Nesnelerin İnterneti Fuarı Başladı

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Wuxi kentinde düzenlenen 2023 Dünya Nesnelerin İnterneti Fuarı başladı. Fuarda, en yeni IoT uygulamaları ve ürünleri sergilenecek.

NANJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in önde gelen Nesnelerin İnterneti (IoT) etkinliği olan 2023 Dünya Nesnelerin İnterneti Fuarı, Cuma günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Wuxi kentinde başladı.

Dört gün sürecek etkinlikte bir zirve, en yeni IoT uygulamalarının ve ürünlerinin yer aldığı bir sergi, ayrıca forum ve diyaloglardan tüketici deneyimine kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fuar, akıllı algılama ve endüstriyel internet gibi temalara odaklanıyor.

Yaklaşık 50.000 metrekarelik bir alanı kapsayan sergiye Çin Devlet Elektrik Şebekesi, China Mobile, Huawei, Microsoft ve Tesla'nın da aralarında bulunduğu yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 500 işletme katılıyor.

Çin Devlet Elektrik Şebekesi'nden Yue Yun, "Beidou Navigasyon Uydu Sistemi'ni kullanan insansız denetim araçları ve drone'ları tanıtıyoruz. Bunlar özellikle aşırı hava koşulları gibi kritik durumlarda verimliliği büyük ölçüde artırabilir" dedi.

"IoT şehri" olarak adlandırılan Wuxi'de şu anda IoT ile ilgili faaliyet gösteren 3.000'den fazla şirket bulunuyor. Bu şirketlerin üretim değeri ise 401 milyar yuanın (yaklaşık 55,9 milyar ABD doları) üzerinde.