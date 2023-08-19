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Çin'de Dronelarla Işık Gösterisi

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Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da, 2.500 drone kullanılarak gökyüzüne çizilen silüetlerin gece semasını aydınlattığı gösteri izleyenleri büyüledi. Dronelarla çizilen silüetler arasında Çin'in uçak gemisi Liaoning, Çin yapımı savaş jetleri ve Çin'in yerli malı ilk büyük jet uçağı C919 da yer aldı.

1. Işık gösterisinden çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da, 2.500 drone kullanılarak gökyüzüne çizilen silüetlerin gece semasını aydınlattığı gösteri izleyenleri büyüledi. Dronelarla çizilen silüetler arasında Çinin uçak gemisi Liaoning, Çin yapımı savaş jetleri ve Çin'in yerli malı ilk büyük jet uçağı C919 da yer aldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenyang'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

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