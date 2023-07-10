Çin'de dev fotovoltaik enerji santrali faaliyete geçti

Dünyanın tek başına en büyük kapasiteye sahip "tuz-ışık tamamlayıcı" projesi olan Huadian Tianjin Haijing fotovoltaik enerji santrali, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nin elektrik şebekesine bağlandı. Proje, 1.000 megavat kurulu kapasiteye sahip olup, her yıl 1,5 milyar kilovat-saat temiz elektrik üretmesi ve 1,25 milyon ton karbondioksit emisyonunu azaltması bekleniyor.

Dünyanın tek başına en büyük kapasiteye sahip "tuz-ışık tamamlayıcı" projesi olan Huadian Tianjin Haijing fotovoltaik enerji santrali, Cumartesi günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nin elektrik şebekesine bağlandı.

1.000 megavat kurulu kapasiteye sahip proje, Çin İnşaat Üçüncü Mühendislik Bürosu Grubu Limited Şirketi tarafından üstleniliyor.

Proje, 1.800'den fazla futbol sahasına eşdeğer yaklaşık 1.333 hektarlık bir alanı kaplıyor.

Projenin her yıl 1,5 milyar kilovat-saat temiz elektrik üretmesi ve böylelikle her yıl 1,25 milyon ton karbondioksit emisyonunu azaltması ve 1,5 milyon hanenin elektrik tüketim talebini karşılaması bekleniyor.

SES (Çince): TONG WEİ, Proje yöneticisi:

"Proje kademeli olarak faaliyete geçirildi. Proje, Çin'in kuzeyindeki yeşil enerji yapısının dönüşümüne daha fazla destek sağlayacak. Proje, fotovoltaik enerji üretimi, su yüzeyi halojen üretimi ve su altı su ürünleri yetiştiriciliğinin bileşik bir ekolojik modelini içeriyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)