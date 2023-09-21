Çin'de Büyük Bir Rüzgar Enerjisi Projesi Faaliyete Geçti

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde büyük bir rüzgar enerjisi projesi faaliyete geçti. Proje, ülkenin temiz enerji gelişimini ilerletmeye yönelik devam eden çalışmaları kapsamında hayata geçirildi. Proje, yılda ortalama 680 milyon kilovat-saat elektrik üretebilecek ve yaklaşık 310.000 hanenin yıllık elektrik tüketimini karşılayacak.

CHENGDU, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde büyük bir rüzgar enerjisi projesi faaliyete geçti. Perşembe günü işletmeye alınan proje, ülkenin temiz enerji gelişimini ilerletmeye yönelik devam eden çalışmaları kapsamında hayata geçirildi.

Yalong Nehri Hidro Gelişim Limited Şirketi'nin verdiği bilgilere göre, Liangshan Yi Özerk İli'nin Dechang ilçesinde 2.200-3.400 metre yükseklikte bulunan Labashan Rüzgar Enerjisi Projesi, 258.000 kilovatlık kurulu kapasiteye sahip.

1.92 milyar yuanın (yaklaşık 267.67 milyon ABD doları) üzerinde bir yatırımla hayata geçirilen proje, yılda ortalama 680 milyon kilovat-saat elektrik üretebilecek. Böylelikle yaklaşık 310.000 hanenin yıllık elektrik tüketimi karşılanmış olacak.

Projeyle üretilen elektriğin, yaklaşık 200.000 ton standart kömürden tasarruf sağlaması ve yaklaşık 560.000 ton karbondioksit emisyonunu azaltması bekleniyor.

Labashan Rüzgar Enerjisi Projesi, Çin'in Yalong Nehri Havzası'ndaki temiz enerji üssü kapsamında hayata geçirildi.

Bu havza, hidroelektrik ve yeni enerji açısından yaklaşık 21 milyon kilovatlık kurulu işletme kapasitesine sahip.

Çin, karbondioksit emisyonlarının 2030'a kadar zirveye ulaşacağını ve 2060 yılına kadar karbon-nötr olmayı hedeflediğini duyurmuştu.