Çin'de Bekarlar Günü Satışları: Apple Küçülürken Huawei ve Xiaomi Büyüdü

Çin'de gerçekleşen ve Black Friday satışlarını bile geride bırakan Bekarlar Günü satışları için ilk sonuçlar ortaya çıktı. Buna göre Apple, Çin'de iPhone 15 satışları ile geçen seneye göre küçüldü. Ancak Çin'li iki devden Huawei Mate 60 serisi ile Xiaomi ise 14 serisi ile Bekarlar Günü'ne damga vurdu.

Çin Bekarlar Günü ve Huawei Mate 60, Xiaomi 14 ve iPhone 15 satışları

Apple'ın Çin pazarında liderlik günleri geride mi kaldı? Bu anlamda iPhone 15 satışları genel anlamda iyi gitmiş olsa da Çin pazarında kan kaybı yaşanıyor. Çin'in ve dünyanın en büyük indirim günlerinden biri olan Bekarlar Günü satış sonuçları ortaya çıktı.

Buna göre geçen senenin aynı Bekarlar Günü satışlarına göre Apple'ın iPhone 15 satışları yüzde 6 oranında küçüldü. Ancak Huawei ve Xiaomi tarafında ise işler tam tersinde ilerliyor. Buna göre Huawei yüzde 66, Xiaomi ise yüzde 23 büyüme kaydetti.

Apple, ve Tim Cook aslında bu indirim gününe iyi bir hazırlık yaptı. Çin'de hali hazırda düşüşte olan iPhone 15 satışları için Cook, Çin internet devlerine yönelik kampanyalar oluşturdu. Çin Bekarlar Günü, özellikle son yıllarda online bir alışveriş çılgınlığı haline geldi. Bu anlamda iyi bir hamle olsa da, Apple'ın Çin'de satışlarının düşmesinin belli sebepleri var.

Vergisiz

Bunlardan birisi tabii ki Huawei'ye uygulanan ambargo. Ancak geçmiş senelerde bu ambargoya rağmen iPhone satışları oldukça iyi seviyedeydi. Hatta iPhone ambargodan beri pazarın tek hakimi. Ancak Çin'li uzmanlara göre hem ambargo şartların gittikçe ağırlaşması hem de buna rağmen Huawei'nin kendi 5G'li işlemcisini üretmesi her şeyi değiştirdi.

Özellikle Uzakdoğu piyasasında son üç yıldır 5G önemli bir satın alma nedeni. Bu anlamda Huawei'nin satışlarını da 5G'li işlemci ithal edememe ambargosu etkiledi. Xiaomi'nin de 14 serisiyle hem tasarım hem de donanım açısından yeni bir seviyeye gelmesi, Çin'li akıllı telefon üreticilerini bir adım öne taşımış olma ihtimali var.

Apple'ın şu an için satışlarını baltalayan en büyük derdi ise tedarik sorunları. Buna göre Apple, Çin'de bile iPhone 15 tedariği konusunda büyük sorunlar yaşıyor. Bu anlamda tüketiciler iPhone 15 için sıra beklemek yerine rakiplere yöneliyor.

Peki ama nedir bu Bekarlar Günü? Şu an için dünyanın tek günlük en büyük alışveriş kampanyası. İlk olarak 1999 yılında sevgililer gününe alternatif olarak karşımıza çıkan gün bu anlamda 11 Kasım'da gerçekleşiyor. Bunun temel sebebi ise 11/11 kombinasyonu, yani tüm birlerin bir araya gelmesi.