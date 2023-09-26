Çin'de Asırlık ve Ünlü Ağaçların Yönetimi İçin Büyük Veri Platformu Hayata Geçirildi

Çin'in Shaanxi eyaletinde, asırlık ve ünlü ağaçların akıllı yönetimini kolaylaştırmayı amaçlayan bir büyük veri platformu hizmete sunuldu. Platform, 2022 yılında yapılan araştırmadan elde edilen verileri içeriyor ve asırlık ağaçların korunması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bir kampanya da başlatıldı.

Xİ'AN, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Huangling ilçesinde, ülkenin dört bir yanındaki asırlık ve ünlü ağaçların yönetimine yönelik bir büyük veri platformu Pazartesi günü hayata geçirildi.

Ülkenin asırlık ve ünlü ağaçlarının akıllı yönetimini kolaylaştırmayı amaçlayan platform, bu ağaçlara ilişkin olarak 2022 yılında kamuoyuna açıklanan ikinci ulusal araştırmadan elde edilen verileri içeriyor. Platform, Çin Ulusal Ormancılık ve Otlak İdaresi tarafından bir törenle hizmete sunulurken, asırlık ağaçların korunması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bir haftalık bir kampanya da başlatıldı.

Ünlü ağaçlar, tarihi veya kültürel değeri olan ağaçlar olarak tanımlanıyor.

2022 yılında yapılan araştırmada, Shaanxi eyaletinde bulunan ve yaşları 5.000'in üzerindeki beş ağaç da dahil olmak üzere, Çin'de 5,08 milyonu aşkın asırlık veya ünlü ağaç kaydedildi.

Törende ayrıca Çin'deki en güzel 100 asırlık ağacın ve en güzel 100 asırlık ağaç grubunun belirlendiği çevrimiçi anketin sonuçları da açıklandı.