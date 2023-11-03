Çin'de Akıllı Telefon Pazarında Rekabet Kızışıyor

Huawei'nin toparlanmasıyla birlikte akıllı telefon pazarında rekabet artıyor. Çin, iPhone'u tercih ederek Apple'ın liderliğini sağladı. Ancak işler her an değişebilir.

Akıllı telefon pazarında işler git gide kızışıyor. Huawei'nin toparlanmasıyla birlikte rekabetin dozu biraz daha artacak. Çin tercihini iPhone'dan yana kullandı. Tabii bu durum Huawei için tehlike çanları anlamına geliyor. Çin kendi evinde gücünü Apple'a kaptırdı. Ancak işler her an değişebilir. İşte detaylar…

Son çeyrekte Apple- Huawei yarışında Çin tercihini yaptı: Lider Apple!

Apple Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'de iPhone'lara olan talebin güçlü olduğunu söyledi. Bu açıklama ile Apple, yeniden canlanmaya çalışan Huawei Technologies ve diğer yerel akıllı telefon üreticilerine karşı zemin kaybettiğinden endişe duyan yatırımcılara güvence vermeye çalıştı.

Apple İcra Kurulu Başkanı Tim Cook, verdiği bir röportajda "Çin anakarasında, iPhone için Eylül çeyreğinde üç aylık bir rekor kırdık. Çin'in kentsel bölgesinde en çok satan beş akıllı telefondan dördü bizdeydi." diyerek başarısını tüm dünyaya duyurdu.

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Tim Cook, bu durumu değerlendirmek için bir konferans görüşmesi yaptı. Konferans görüşmesinde Apple'ın, genel akıllı telefon pazarı daralmış olduğundan bahsettiler. Ancak Cook, pazarın daralmış olmasına rağmen bile temmuz-eylül döneminde Çin'de büyük bir pazar payı kazanmış gibi göründüğünden bahsetti.

Cook, bu yılın çeyreğinde önceki yıla göre bir hafta daha az satış olduğuna dikkat çekti. Ancak buna rağmen şirketin tatil çeyreğinde daha fazla iPhone satmayı beklediğini söyledi. Ayrıca analistler bu durumun ekonomik dalgalanmalardan kaynaklandığını öngörüyor. Tüketicilerin daha az akıllı telefon almasının bu durumdan kaynaklandığını düşünüyorlar. Ama artık dengelerin değişme zamanı geldi. Piyasa hızlı bir şekilde toparlanıyor.

Ayrıca analistler, akıllı telefon pazarındaki genel bir toparlanmanın hız kazandığına işaret etti. Hız kazandığına dair işaretler olması nedeniyle dördüncü çeyrekte Apple'ın Çin'deki talep görünümü konusunda iyimser kaldıklarını söyledi.