Çin'de Akıllı Telefon Pazarında Apple Zirveden Düştü

Küresel teknoloji market analiz şirket Canalys, Çin için ikinci çeyrek akıllı telefon sevkiyatları raporunu yayınladı. Rakamlara göre teslimatlar yüzde 5 gerileyerek 67,4 milyondan 64,3 milyon adede kadar geriledi. Çeyrek boyunca Apple ve Vivo, ilk çeyrekte eline aldıkları sıralamaları değiştirdiler. Vivo en üst sırayı alırken, Apple üçüncü sıraya geriledi. Böylece Apple zirveden düştü.

Apple nasıl zirveden düştü?

Vivo, çeyreğin başlarında Vivo X Flip ve Vivo X Fold 2 modellerini piyasaya sürmesinden yararlandı. Bu sayede üç ay boyunca, anakara Çin'de tam 11,4 milyon adet sevk gerçekleştirdi. BBK Electronics çatısı altındaki iki şirket olan Oppo ve Vivo, çeyrekte pazarın yüzde 18'ine sahipti. Şirket, Vivo için ikinci çeyrekte yüzde 14 daha az telefon sevk ederken, Oppo'nun sevkiyatları yıldan yıla yalnızca yüzde 4 düştü.

Apple, toplam sevkiyatları yüzde 5 artarak 10,4 milyon adede çıkmasına rağmen ikinci çeyrekte en üst sıradan üçüncü sıraya geriledi. Çin'deki akıllı telefon pastasından yüzde 16 pay alan Apple, Vivo ve Oppo'nun hemen ardında yerini aldı. Apple, Üçüncü sıraya gerilemesine rağmen ilk beş içinde çeyrek için sevkiyatlarda yıllık artış gösteren tek şirket oldu.

Dördüncü sırada, yüzde 21 ile sevkiyatlarda yıllık en büyük düşüşü yaşadığı için eski Huawei alt birimi Honor yer alıyor. 10.3 milyon akıllı telefon teslimatıyla Honor, Apple'ın yüzde 16'lık pazar payına denk gelmesine rağmen hemen arkasında yer alıyor. Beşinci sırada ise Çin'de ikinci çeyrek sevkiyatlarında yıldan yıla yüzde 19'luk düşüşün ardından Xiaomi yer aldı. Teslim ettiği toplam adet 8,6 milyon adet ile yüzde 13 pazar payına sahip oldu.

Apple'dan beklentileri karşılamayan MacBook Air 15 için kritik karar!

Çin, halen dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olmaya devam ediyor. Çin'i takip eden ülkeler ise sırasıyla Hindistan ve ABD. Canalys Analisti Toby Zhu, kısmen giriş seviyesi telefonlarda artan sübvansiyonlar (devletin kişi ya da kurumlara yardımı) nedeniyle pazarın yılın ikinci yarısında toparlanmasını bekliyor. Satıcıların, önemli ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanarak ikinci yarıdaki toparlanmadan yararlanmaya hazırlıklı olmaları gerektiğini söylüyor.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.