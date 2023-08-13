Çin'de Akıllı Bağlantılı Otobüsler Test Sürüşü Yaptı

Çin'in Chongqing Belediyesi'nde akıllı bağlantılı yedi otobüs, test sürüşü yaparak Ağustos'ta faaliyete geçmeye hazırlandı. Otobüsler, bulut kontrollü altyapı ve uygulamalarla entegre edilen teknolojik çözümlerle destekleniyor.

CHONGQİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde akıllı bağlantılı yedi otobüs bu hafta test sürüşü yaptı. Böylece otobüslerin resmi olarak Ağustos'ta faaliyete geçmesinin önü açılmış oldu.

Test sürüşü, akıllı bağlantılı araçlar (ICV) için örnek bir bölgenin şekillendiği Chongqing'in Batı Bilim Şehri bölgesinde yapıldı.

Batı Çin Araç İnterneti (Chongqing) Limited Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Chang Xueyang, "Geleneksel insansız araçların aksine bu otonom ulaşım otobüsleri, örnek bölgenin bulut kontrollü altyapısının ve uygulamalarının ayrılmaz bir parçası" dedi.

Chang, otobüslerin fonksiyonlarının araçları, yolu ve bulut platformunu entegre eden, trafik akışının gerçek zamanlı analizini yapan ve trafik ışıklarında bekleme süresini en aza indiren teknolojik bir çözümle desteklendiğini belirtti.

Yetkili, bulut teknolojisini, örnek alandaki araçlara gerçek zamanlı tavsiyeler vererek otonom sürüşün daha hızlı, güvenli ve verimli yapılmasını kolaylaştıran bir "sürücü eğitmenine" benzetti.

Chang, otobüslerin yanı sıra damperli kamyonlar ve beş araç türünün daha ICV gösteri alanında test sürüşü yapacağını söyledi.