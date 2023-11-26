Çin'de 5G Özellikli Cep Telefonu Sevkiyatı Arttı

Çin'de 5G özellikli cep telefonu sevkiyatı Eylül ayında yüzde 90,1 artışla 28,72 milyon adede ulaştı. Yerli markaların pazardaki hakimiyeti devam ediyor.

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'de 5G özellikli cep telefonu sevkiyatı Eylül ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90,1 artışla 28,72 milyon adede ulaştı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na bağlı araştırma enstitüsü Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi (CAICT) verilerine göre, rakam ülkenin Eylül ayındaki toplam telefon sevkiyatının yüzde 86,3'ünü oluşturdu.

Eylül ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,3 artışla 20 yeni 5G özellikli telefon modeli piyasaya sürüldü.

Veriler, Çin'in toplam cep telefonu sevkiyatının Eylül ayında 33,28 milyon adede ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 59 arttığını gösterdi.

Çin'de yerli markalar Eylül ayında cep telefonu pazarına hakim olmaya devam ederken 24,95 milyon adetlik sevkiyatla Eylül ayı toplamının yüzde 75'ini oluşturdu.