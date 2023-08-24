Çin'de 5G Baz İstasyonu Sayısı Artıyor

TAİYUAN, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki önemli bir kömür üretim merkezi olan Shanxi eyaletinde toplam 84.000 5G baz istasyonu kuruldu.

Shanxi eyaletinin merkezi Taiyuan'da düzenlenen dijital ekonomi kalkınma zirvesine göre, Shanxi'deki idari köylerde 5G kapsamının yıl sonuna kadar yüzde 75'e ulaşması bekleniyor.

Shanxi'de 2022 yılı sonu itibarıyla 67.000 5G baz istasyonu buluyordu. Bu yıl yaklaşık 25.000 yeni 5G baz istasyonunun daha kurulmasını planlayan eyalet böylece toplam 5G baz istasyonu sayısını 92.100'e çıkacak.

Çin, 5G teknolojilerini ve ağlarını geliştirme çabalarına hız verdi. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından yayımlanan dijital altyapıya ilişkin kalkınma planına göre Çin, 2025 yılına kadar tüm kent ve kasabaların yanı sıra çoğu köyde 5G ağ kapsamına ulaşmayı hedefliyor.