Çin'de 4. Seviye Otonom Sürüş Teknolojisi İle Tasarlanan Otoyol Deneme Sürüşlerine Başladı

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kenti yakınlarında otonom sürüş için tasarlanan 56 kilometrelik akıllı otoyolda deneme sürüşleri başladı. Bu otoyol 4. seviye otonom sürüş teknolojilerine ev sahipliği yapıyor.

NANJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kenti yakınlarında otonom sürüş için tasarlanan 56 kilometrelik akıllı otoyolda deneme sürüşleri başladı. Bu otoyol 4. seviye otonom sürüş teknolojilerine ev sahipliği yapıyor.

Kentin ulaştırma departmanının verdiği bilgilere göre çift yönlü otoyol, Suzhou ile Taizhou'yu ve Shanghai ile Yixing'i birbirine bağlayan iki geleneksel otoyol temel alınarak yapılan akıllı bir düzenleme içeriyor.

1 Temmuz'dan itibaren üç ay süren düzenleme kapsamında otonom sürüş yol ortamı sağlamak üzere lazer radarları, milimetre dalga radarları, kameralar ve antenlerden oluşan 270 set algılama cihazı otoyol boyunca 55 noktaya yerleştirildi.

Ulaştırma departmanı akıllı otoyolun 6,5 kilometrelik bölümünün, insansız bir aracın bazı koşular hariç tüm sürüş işlevlerini yerine getirebildiği yüksek otomasyona sahip otonom sürüş araçları için tasarlandığını belirtti. Bu aynı zamanda 4. seviye otonom sürüş olarak da biliniyor.

Departman, bu bölümün tanıtım testinde 49 tonluk insansız bir kamyonun engelleri, hareket halindeki otomobilleri ve ters yönden gelen otomobilleri tespit etmede iyi bir performans sergilediğini ve rampaya giriş, şerit değiştirme ve sollama gibi sürüş davranışlarını tamamladığını kaydetti.