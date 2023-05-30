Çin'de 10.000 Metreden Daha Derin Sondaj Kuyusu Kazılmaya Başlandı

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Tarim Havzası'nda, bilimsel araştırmalar için kullanılmak üzere tasarlanan 10.000 metreden fazla derinliğe sahip ilk sondaj kuyusunun kazı işlemine başlandı. Kazı işlemi Salı günü saat 11.46'da başladı. Kuyu, yer yüzeyinin altındaki derinlikleri araştırmak için eşi benzeri görülmemiş bir fırsat sunması bakımından Çin'in derin Dünya keşif çalışmalarında dönüm noktası niteliği taşıyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Tarim Havzası'nda, bilimsel araştırmalar için kullanılmak üzere tasarlanan 10.000 metreden fazla derinliğe sahip ilk sondaj kuyusunun kazı işlemine başlandı.

Kazı işlemi Salı günü saat 11.46'da başladı. Kuyu, yer yüzeyinin altındaki derinlikleri araştırmak için eşi benzeri görülmemiş bir fırsat sunması bakımından Çin'in derin Dünya keşif çalışmalarında dönüm noktası niteliği taşıyor.

SES (Çince): LYU XIAOGANG, PetroChina'nın Tarim petrol sahası şube yetkilisi:

"Sondaj kuyusunun kazılmasının iki amacı var: birincisi bilimsel keşif yapmak, ikincisi ise petrol ve doğal gaz bulmak. Birinci amaç çerçevesinde sondaj kuyusunu kazarak, PetroChina'nın ultra derin sondaj amaçlı teknoloji rezervini güçlendirecek ve ultra derin sondaj ekipmanı kurulumunu artıracağız. İkinci amaç ise ultra derin petrol ve doğal gaz çıkarma işlemleri için yeni alanlar keşfetmek."

11.100 metre tasarım derinliği olan sondaj kuyusu, Çin'in en büyük çölü olan Taklamakan'ın iç bölgesinde yer alıyor.

Ağırlığı 2.000 tonu aşan sondaj uçları ve borularını içeren ekipman, Kretase sistemi de dahil olmak üzere 10'dan fazla kıtasal tabakayı delerek Dünya'nın derinliklerine inecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyorlar. (XHTV)