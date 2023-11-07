Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde düzenlenen 1. Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Etkileşim Konferansı, 'Birlikte İnovasyon, Herkes için Kalkınma' temasıyla başladı.

Çin'de 1. Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Etkileşim Konferansı Başladı

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde düzenlenen 1. Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Etkileşim Konferansı'nın yapıldığı mekandan bir görünüm, 6 Kasım 2023. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

CHONGQİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- "Birlikte İnovasyon, Herkes için Kalkınma" temalı 1. Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Etkileşim Konferansı Pazartesi günü Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde başladı.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde düzenlenen 1. Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Etkileşim Konferansı'nda fotoğraf çektiren katılımcılar, 6 Kasım 2023. (Fotoğraf: Chu Jiayin/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde düzenlenen 1. Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Etkileşim Konferansı'nın açılış töreni ve genel oturumundan bir görünüm, 6 Kasım 2023. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde düzenlenen 1. Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Etkileşim Konferansı'nın açılış töreni ve genel oturumundan bir görünüm, 6 Kasım 2023. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde düzenlenen 1. Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Etkileşim Konferansı sırasında bir sergiyi ziyaret eden katılımcılar, 6 Kasım 2023. (Fotoğraf: Chu Jiayin/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde düzenlenen 1. Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Etkileşim Konferansı'nda bir robot tarafından yapılan kahveyi bekleyen katılımcılar, 6 Kasım 2023. (Fotoğraf: Chu Jiayin/Xinhua)