Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2023 Akıllı Çin Fuarı'na kutlama mesajı gönderdi

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü ülkenin güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde başlayan 2023 Akıllı Çin Fuarı'na kutlama mesajı gönderdi.

Xi, mesajında internet, büyük veri, bulut bilişim, yapay zeka ve blok zinciri gibi yeni teknolojilerin köklü değişimlerden geçtiğini, endüstrilerin dijital, akıllı ve yeşil dönüşümünün hızlandığını, ayrıca akıllı endüstri ve dijital ekonominin gelişmekte olduğunu ifade etti. Xi, tüm bunların, sermaye ve kaynakların küresel dağılımını, endüstriyel kalkınma modellerini ve insanların yaşam tarzlarını büyük ölçüde değiştirdiğine işaret etti.

Çin'in dijital ekonominin gelişimine büyük önem verdiğini vurgulayan Xi, ülkenin dijital teknoloji ile reel ekonominin derin entegrasyonunu sürekli olarak teşvik ettiğini, hem dijital endüstrideki hem de geleneksel endüstrilerin dijital dönüşümündeki ilerlemeleri koordine ettiğini ve siber uzay gücü ile dijital Çin'in inşasına hız verdiğini belirtti.

Xi, Çin'in dijital çağın yeni trendlerini yakalamak, dijital alanda uluslararası etkileşim ve işbirliğini derinleştirmek, akıllı endüstride inovasyon ve kalkınmayı teşvik etmek, ortak geleceğe sahip bir siber topluluğun inşasını hızlandırmak ve daha parlak bir gelecek yaratmak için dünya genelindeki ülkelerle çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

"Bilgi ve Gücü Bir Araya Getirmek" temalı fuar, Çarşamba gününe kadar devam edecek.