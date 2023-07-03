Çin, CR450 Hızlı Treninin Performans Testlerine Başladı
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Çin, daha yüksek hızda giden CR450 hızlı treninin performans doğrulama testlerine başladı. Testlerde elde edilen sonuçlar, trenin geliştirilmesinde ilk adımların atıldığını gösteriyor. CR450 hızlı treni, daha yüksek enerji verimliliği, güvenlik, çevrecilik ve akıllılık özellikleriyle dikkat çekiyor.
BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin daha yüksek hızda giden CR450 hızlı treninin performans doğrulama testlerine başladı.
Çin Devlet Demiryolu Grubu Limited Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, 28-29 Haziran tarihlerinde Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde ayrı ayrı yapılan testler CR450 hızlı treninin geliştirilmesinde ilk sonuçların elde edildiğini gösteriyor.
28 Haziran'daki test sırasında hızlı trenin saatte 453 kilometre hızla gittiğini belirten demiryolu operatöründen bir yetkili, CR450 teknolojik inovasyon projesinin Çin'in 14. Beş Yıllık Planı'nda (2021-2025) ana hatlarıyla belirtildiğini söyledi.
Yeni bir Fuxing modeli olan CR450 hızlı treni, daha yüksek enerji verimliliğinin yanı sıra daha güvenli, daha çevreci ve daha akıllı.