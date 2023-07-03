Çin, CR450 Hızlı Treninin Performans Testlerine Başladı

Çin, daha yüksek hızda giden CR450 hızlı treninin performans doğrulama testlerine başladı. Testlerde elde edilen sonuçlar, trenin geliştirilmesinde ilk adımların atıldığını gösteriyor. CR450 hızlı treni, daha yüksek enerji verimliliği, güvenlik, çevrecilik ve akıllılık özellikleriyle dikkat çekiyor.

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'daki bir hazırlık merkezinde görülen bir "Fuxing" yüksek hızlı treni, 11 Ocak 2023. (Fotoğraf: Sun Fei/Xinhua)

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin daha yüksek hızda giden CR450 hızlı treninin performans doğrulama testlerine başladı.

Çin Devlet Demiryolu Grubu Limited Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, 28-29 Haziran tarihlerinde Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde ayrı ayrı yapılan testler CR450 hızlı treninin geliştirilmesinde ilk sonuçların elde edildiğini gösteriyor.

28 Haziran'daki test sırasında hızlı trenin saatte 453 kilometre hızla gittiğini belirten demiryolu operatöründen bir yetkili, CR450 teknolojik inovasyon projesinin Çin'in 14. Beş Yıllık Planı'nda (2021-2025) ana hatlarıyla belirtildiğini söyledi.

Yeni bir Fuxing modeli olan CR450 hızlı treni, daha yüksek enerji verimliliğinin yanı sıra daha güvenli, daha çevreci ve daha akıllı.