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Çin, CERES-1 Y6 Taşıyıcı Roketini Uzaya Gönderdi

Teknoloji Haberleri

Çin, CERES-1 Y6 taşıyıcı roketini Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi. Roket, Qiankun-1 ve Xingshidai-16 adlı iki ticari uyduyu planlanan yörüngeye taşıdı.

JİUQUAN, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin, CERES-1 Y6 taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.

Cumartesi günü Beijing saatiyle 13.07'de ateşlenen ticari roket, planlanan yörüngeye Qiankun-1 ve Xingshidai-16 adlı iki ticari uydu götürdü.

Beijing merkezli yüksek teknoloji şirketi Galactic Energy tarafından geliştirilen, küçük ölçekli katı yakıtlı taşıyıcı roket olan CERES-1, mikro uyduları yörüngeye taşıyabiliyor.

Fırlatma, CERES-1 taşıyıcı roket serisinin 6. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

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