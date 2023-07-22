Çin, CERES-1 Y6 Taşıyıcı Roketini Uzaya Gönderdi
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Çin, CERES-1 Y6 taşıyıcı roketini Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi. Roket, Qiankun-1 ve Xingshidai-16 adlı iki ticari uyduyu planlanan yörüngeye taşıdı.
JİUQUAN, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin, CERES-1 Y6 taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.
Cumartesi günü Beijing saatiyle 13.07'de ateşlenen ticari roket, planlanan yörüngeye Qiankun-1 ve Xingshidai-16 adlı iki ticari uydu götürdü.
Beijing merkezli yüksek teknoloji şirketi Galactic Energy tarafından geliştirilen, küçük ölçekli katı yakıtlı taşıyıcı roket olan CERES-1, mikro uyduları yörüngeye taşıyabiliyor.
Fırlatma, CERES-1 taşıyıcı roket serisinin 6. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.
Kaynak: Xinhua / Teknoloji