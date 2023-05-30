Çin, Bilimsel Keşif İçin Taklamakan Çölü'nde 10.000 Metreden Derin Sondaj Kuyusu Kazıyor

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bilimsel araştırmalar için kullanılmak üzere tasarlanan 10,000 metreden fazla derinliğe sahip sondaj kuyusu projesi görülüyor, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Xiang/Xinhua)
URUMQİ, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Tarim Havzası'nda, bilimsel araştırmalar için kullanılmak üzere tasarlanan 10.000 metreden fazla derinliğe sahip ilk sondaj kuyusunun kazım işlemine başlandı.
Kazı işlemi Salı günü saat 11.46'da başladı. Kuyu, yer yüzeyinin altındaki derinlikleri araştırmak için eşi benzeri görülmemiş bir fırsat sunması bakımından Çin'in derin Dünya keşif çalışmalarında dönüm noktası olma niteliği taşıyor.
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bilimsel araştırmalar için kullanılmak üzere tasarlanan 10,000 metreden fazla derinliğe sahip sondaj kuyusu projesi görülüyor, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Xiang/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bilimsel araştırmalar için kullanılmak üzere tasarlanan 10,000 metreden fazla derinliğe sahip sondaj kuyusu projesi görülüyor, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Xiang/Xinhua)
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bilimsel araştırmalar için kullanılmak üzere tasarlanan 10,000 metreden fazla derinliğe sahip sondaj kuyusundaki sondaj makinesinin çalışmasını denetleyen mühendis, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Xiang/Xinhua)
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bilimsel araştırmalar için kullanılmak üzere tasarlanan 10,000 metreden fazla derinliğe sahip sondaj kuyusundaki sondaj makinesinin çalışmasını denetleyen mühendisler, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Xiang/Xinhua)