Çin Bilim ve Teknoloji Derneği (CAST), 2023 yılında öncelikli olarak ele alınacak bilim, mühendislik, teknoloji ve endüstriyel teknoloji konularının listesini yayımladı. Yapay zeka, yeni enerji, yüksek performanslı materyaller ve yaşam bilimleri gibi alanlar öne çıkıyor.

Çin Bilim ve Teknoloji Derneği, 2023 için öncelikli konuları açıkladı

HEFEİ, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Bilim ve Teknoloji Derneği (CAST) 2023 yılı için bilim, mühendislik, teknoloji ve endüstriyel teknoloji alanlarındaki öncelikli konuların listesini yayımladı.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Hefei kentinde Pazar günü düzenlenen CAST yıllık konferansının ana forumunda yapay zeka, yeni enerji, yüksek performanslı materyaller ve yaşam bilimleri gibi alanlarda toplam 29 konu ele alındı.

Bu yılki öneri kampanyasına, 10 farklı alandaki bilim ve teknoloji konularına yönelik 590 teklif geldi. Söz konusu alanlar temel bilimler, yer bilimi, ekolojik çevre, imalat teknolojisi, bilgi teknolojisi, gelişmiş materyaller, kaynaklar ve enerji, tarım bilimleri ve teknolojisi, yaşam sağlığı, havacılık ve uzay bilimleri ve genel teknoloji konularını içeriyor.

Konuların önerilmesi ve değerlendirilmesine 117 akademisyen iştirak etti.