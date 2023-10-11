Çin, Jilin eyaletinde bulunan Changbai Dağı bölgesinde, gelecekteki Ay ve derin uzay keşif görevlerine destek verecek bir radyo teleskobunun inşasına başladı. Teleskop tamamlandığında ülkenin gözlem kapasitesini artıracak ve derin uzay keşiflerinde daha iyi hizmet sağlayacak.

Çin, Ay ve derin uzay keşiflerine destek verecek bir radyo teleskobu inşa ediyor

CHANGCHUN, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin, Çarşamba günü ülkenin kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde bulunan Changbai Dağı bölgesinde, gelecekteki Ay ve derin uzay keşif görevlerine destek verecek 40 metre açıklıklı bir radyo teleskobunun inşasına başladı.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Shanghai Astronomi Gözlemevi tarafından geliştirilen optik cihaz; büyük, tamamen seyyar, yüksek hassasiyetli ve çok amaçlı bir radyo teleskop olarak tasarlandı.

Bilim insanları, gökyüzünün açık olması ve kuru iklimi sayesinde Changbai Dağı bölgesinin teleskop gözlemleri için ideal bir alan olduğu görüşünde.

Yeni teleskop tamamlandığında ülke çapındaki diğer beş teleskop ve Shanghai kentindeki veri işleme merkeziyle birlikte bir ağ oluşturarak ülkenin gözlem kapasitesini artıracak ve derin uzay keşiflerinde daha iyi hizmet sağlayacak.

Bilimsel tesis, Çin'in radyo astronomi araştırmalarını geliştirecek, ayrıca süper kütleli karadelikler ve galaksi dinamikleri gibi en ileri teknoloji gerektiren alanlarda daha yenilikçi başarıları teşvik edecek.

Çin bu yılın başlarında, planlanmış çeşitli görevlerle Ay araştırmalarını sürdüreceğini duyurmuştu. Bunlar arasında Ay'ın uzak tarafından Dünya'ya 2 kilogram örnek getirme görevi de yer alıyor.

Gözlemevine göre, yeni teleskop ve istasyonunun inşası 2024 sonuna kadar tamamlanacak.