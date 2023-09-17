Çin, Ay ve derin uzay keşif görevlerine teknik destek sağlamak için Tibet'te radyo teleskobu inşa ediyor

Çin, gelecekte yapılacak Ay ve derin uzay keşif görevlerine teknik destek sağlamak amacıyla Tibet Özerk Bölgesi'nde 40 metre açıklıklı bir radyo teleskobunun inşasına başladı. Teleskop, Çok Uzun Baz Enterferometrisi (VLBI) ağına eklenecek ve gözlem kapasitesini güçlendirecek.

LHASA, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin, gelecekte yapılacak Ay ve derin uzay keşif görevlerine teknik destek sağlamak amacıyla Cuma günü ülkenin güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse kentinde 40 metre açıklıklı bir radyo teleskobunun inşasına başladı.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Shanghai Astronomi Gözlemevi (SHAO) tarafından geliştirilen teleskop, ülkedeki Çok Uzun Baz Enterferometrisi (VLBI) ağına eklenecek.

VLBI, birden fazla Dünya merkezli antene gelen radyo dalgalarının arasındaki zaman farkını ölçen ve böylece teleskoplar arasındaki maksimum mesafeye eşit sanal bir teleskobu simüle eden bir teknik.

Çin'deki mevcut VLBI ağı, ülke genelinde Beijing, Shanghai, Urumqi ve Kunming'de bulunan dört gözlemevinden oluşuyor.

SHAO Direktörü Shen Zhiqiang'a göre Shigatse'deki teleskobun yanı sıra Çin'in kuzeydoğusunda inşa edilecek bir başka teleskobun da dahil edilmesiyle ağın gözlem kapasitesi etkili şekilde güçlenecek. Yetkili, ağın aynı anda iki uzay aracı için doğru ölçümler yapabileceğini belirtti.

Yapım aşamasında olan teleskop büyük, tamamen hareketli, yüksek hassasiyetli, çok amaçlı bir radyo teleskobu. Yaklaşık 4.100 metre irtifada bulunan Shigatse istasyonu, teleskobun gözlem yapabilmesi için mükemmel bir ortam sağlıyor.

Shen'e göre teleskop ayrıca, süper kütleli kara delikler ve galaksimizin dinamikleri alanlarında daha fazla bilimsel bulguya erişimi kolaylaştıracak.