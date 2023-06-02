Çin, Ay misyonları için sıvı yakıtlı roket motorları test standında ilerliyor

Çin, Tongchuan'daki sıvı yakıtlı roket motorları test standında başarılı bir deneme gerçekleştirdi. Bu ilerleme, gelecekteki mürettebatlı Ay misyonlarında kullanılacak fırlatma araçlarına destek verecek.

Çin, gelecekteki mürettebatlı Ay misyonlarında kullanabilecek büyük itiş gücüne sahip sıvı yakıtlı roket motorları için bir test standı denemesini daha tamamladı.

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Tongchuan'daki test standı, sıvı yakıtlı roket motorlarını test etmek için Asya'daki en büyük stant olma özelliği taşıyor. Standın sahibi Çin Uzay Bilimleri ve Teknolojisi Şirketine göre, temelde 700 tonluk fırlatmayı desteklemek üzere tasarlanan tesis, 24 Nisan'da başarılı bir motor ateşleme testi gerçekleştirdi.

Şirketin üst düzey yetkilisi Tan Yonghua, son denemenin roket motoru test kabiliyetlerinde önemli bir ilerlemeye işaret ettiğini ve gelecekteki mürettebatlı Ay'a iniş görevlerinde, derin uzay keşiflerinde ve uzay altyapı inşaatında kullanılacak fırlatma araçlarına destek vereceğini belirtti.

Bu hafta başında Shenzhou-16 uzay aracının fırlatılmasından önce Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan (CSMA) yapılan açıklamada, Çin'in 2030 yılına kadar mürettebatlı bir Ay inişini gerçekleştirmeyi planladığı duyuruldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor.

(XHTV)