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Çin, Ay görevleri için ana roket motoru denemelerini tamamladı

Çin, Ay görevleri için ana roket motoru denemelerini tamamladı

Teknoloji Haberleri

Çin, gelecekteki mürettebatlı Ay görevlerinde kullanılacak ana roket motoru için 6. deneme çalışmasını tamamladı. Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi, 130 ton sınıfı sıvı oksijen kerosen roket motorunun son denemeden sonra kümülatif test süresini 3.300 saniyeye çıkararak, Çin'deki tek bir 100 ton sınıfı motor için yapılan en uzun deneme süresiyle yeni bir rekor kırıldığını duyurdu.

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin, gelecekteki mürettebatlı Ay görevlerinde kullanılacak ana roket motoru için 6. deneme çalışmasını tamamladı.

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi, 130 ton sınıfı sıvı oksijen kerosen roket motorunun son denemeden sonra kümülatif test süresini 3.300 saniyeye çıkararak, Çin'deki tek bir 100 ton sınıfı motor için yapılan en uzun deneme süresiyle yeni bir rekor kırıldığını duyurdu.

Çin'in gelecekteki mürettebatlı Ay misyonlarının ana motoru olarak kullanılacak roket motorunun, daha yüksek bir performans ve güvenilirliğe ihtiyacı var.

Deneme, son denemeden altı aydan kısa süre önce elde edilen bir önceki en uzun süreli deneme rekorunu egale etti. Bu arada şirket, motorun denemedeki çalışma süresinin, görev süresinde gerekli olacak çalışma süresini 10 kattan fazla aştığını ve bunun da motorun güvenilirliğini teyit ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Teknoloji Haberler

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