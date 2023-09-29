Çin, Ay'a yeni keşif aracı gönderecek

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Chang'e-6'nın 2024 yılında Ay'a fırlatılacağını ve Ay'ın uzak tarafından örnekler toplayacağını duyurdu.

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in Ay'a göndereceği bir sonraki keşif aracı olan Chang'e-6'nın, planlandığı gibi 2024 yılında fırlatılacağını ve bu yöndeki geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Çin'in Ay keşif programına göre Chang'e-6 görevi, Ay'ın uzak tarafından örnekler toplayacak. Uzay aracının, Ay'daki farklı bölge ve dönemlere ait örnekleri keşfedip toplamak üzere Ay'ın uzak tarafındaki Güney Kutbu-Aitken Havzası'na inmesi hedefleniyor.

Ulusal Uzay İdaresi, Çin'in yeni geliştirdiği röle uydusu Queqiao-2'yi (Saksağan Köprüsü-2), Ay'ın uzak tarafı ile Dünya arasındaki iletişimi desteklemek üzere 2024 yılının ilk yarısında fırlatmayı planladığını duyurdu.

Chang'e-6 Ay keşif aracının Fransa, İtalya, Pakistan ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan, aralarında negatif iyon dedektörü ile radon gazı dedektörünün de bulunduğu çeşitli yükler taşıyacağı belirtildi.