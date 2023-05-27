Çin-Almanya Bilim ve Teknoloji Forumu Quanzhou'da düzenlendi

Çin'in doğusundaki Fujian eyaletine bağlı Quanzhou'da düzenlenen 3. Çin-Almanya Bilim ve Teknoloji Forumu'na 200'den fazla katılımcı katıldı. Forumda dijital ekonomi, yeni enerji, otomobil endüstrisi geliştirme, yaşam bilimleri ve yeni nesil tıp gibi konular ele alındı.

Bu tarihsiz fotoğrafta, Çin'in başkenti Beijing'in Shunyi Bölgesi'ndeki bir Çin-Alman sanayi parkında bulunan bir Bosch fabrikası görülüyor. (Fotoğraf: Çin-Alman Endüstri Parkı/Xinhua aracılığıyla)

FUZHOU, 27 Mayıs (Xinhua) -- 3. Çin-Almanya Bilim ve Teknoloji Forumu, Çarşamba ve Perşembe günü Çin'in doğusundaki Fujian eyaletine bağlı Quanzhou'da düzenlendi.

"Çin-Almanya Bilim ve Teknoloji İşbirliğinde Yeni Bir Gelecek Yaratılması: Ortak Kalkınma İçin Karşılıklı Destek" temalı forumda iki ülkeden 200'den fazla katılımcı yer aldı.

Etkinlikteki üç paralel forum, dijital ekonomi ve akıllı üretim, yeni enerji ve otomobil endüstrisi geliştirme, yaşam bilimleri ve yeni nesil tıp gibi Çin-Alman işbirliğinin birincil alanlarına odaklandı.

Almanya Federal Ekonomik Kalkınma ve Dış Ticaret Derneği (BWA) Yönetim Kurulu Başkanı Michael Schumann, "Çin hala çekici bir pazar. Doğrudan yabancı yatırımı çekmek için birçok olumlu politika yarattı. Birçok Alman şirketi Çin'de bulunmanın değerini anlıyor" dedi.

Schumann, Çin'in çeşitli teknolojik alanlarda liderliği ele geçirdiğini, bu nedenle Alman şirketlerinin bağlantıda kalmasının, yeniliklerden faydalanmasının ve Çinli ortaklarla yenilikler yapmasının hayati önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

Forum, Western Returned Scholars Association tarafından düzenlendi.