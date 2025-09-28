Çin, Alçak Dünya Yörüngesine 11 Uydu Fırlattı
Çin, internet hizmeti sağlayacak uydu ağı projesi kapsamında geliştirdiği alçak Dünya yörüngeli (Low Earth Orbit-LEO) 11 uyduyu uzaya gönderdi. Pekin saatiyle dün 20.40'ta Taiyuan Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan uyduların, 'Uzun Yürüyüş-6A' taşıyıcı roketiyle önceden planlanan yörüngelerine yerleştiği belirtildi. Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 597'nci görevi olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji