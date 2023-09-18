Çin, Akıllı Madenlerin Geliştirilmesini Teşvik Ediyor

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin, üretim güvenliğini artırma çalışmaları kapsamında akıllı madenlerin geliştirilmesini teşvik ediyor.

Çin Ulusal Maden Güvenliği İdaresi Yetkilisi Sun Qingguo, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ülkede akıllı madenlerin geliştirilmesini teşvik için bir dizi önlem alındığını ve bu yöndeki çalışmaların ivme kazandığını söyledi.

Çin'de toplam çalışma sahası sayısının 1.400'e ulaştığını belirten Sun, akıllı çalışma sahasına sahip kömür madeni sahasının ise 730 olduğunu söyledi.

Sun, ülkenin iyileştirilen yönetmelikler, standartlar ve politika desteği gibi teşviklerle sektörün gelişimini daha da destekleme sözü verdiğini kaydetti.

Sun, üniversiteler, araştırma enstitüleri, madenler ve bilim-teknoloji işletmelerinin, araştırmalarda bulunmak üzere birlikte çalışmalarını sağlamaya ve açık ocak madenlerinde insansız sürüş ve yeni enerji teknolojilerinin uygulanmasını teşvik etmeye yönelik çalışmalar yürütüleceğini söyledi.