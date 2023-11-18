Çin, akıllı bağlantılı araçların piyasa erişimine izin verecek

Çin, akıllı bağlantılı araçların piyasa erişimine yönelik pilot uygulama başlatarak bu araçların yollara çıkmasına izin verecek. Yetkililer, otonom sürüş işlevleriyle donatılmış, seri üretime uygun bazı akıllı bağlantılı araç modellerini seçerek bu araçlara piyasa erişimi izni verecek ve seçilen araçları belirlenen yollarda test edecek.

BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin, akıllı bağlantılı araçların piyasa erişimine yönelik pilot uygulama başlatarak bu araçların yollara çıkmasına izin verecek.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu dört bakanlık tarafından yayımlanan genelgeye göre yetkililer, otonom sürüş işlevleriyle donatılmış, seri üretime uygun bazı akıllı bağlantılı araç modellerini seçerek bu araçlara piyasa erişimi izni verecek ve seçilen araçları belirlenen yollarda test edecek.

Pilot programın, yenilikçi akıllı bağlantılı araçları teşvik etmesi, güvenli işletim sağlaması ve otomobil sektörünün yeni enerji, yapay zeka ve iletişim gibi diğer sektörlerle entegrasyonunun yolunu açması bekleniyor.

Program, bazı modellerin seri üretiminin mümkün olduğunu kanıtlayan, daha önce akıllı bağlantılı araçların araştırılıp geliştirilmesine yönelik yürütülen açık yol testlerinin devamı niteliğinde. Resmi verilere göre Ağustos ayı sonu itibariyle Çin'de akıllı bağlantılı araçlara yönelik açık yollar 20.000 kilometrenin üzerine çıktı.