Çin, Afet Riskini Azaltma Uydusunu Uzaya Gönderdi
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Çin, afet risklerini azaltma amaçlı yeni uydusunu Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlattı.
Afetriski azaltma uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2C roketi, Çin'in kuzeyindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 9 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Lu Xing/Xinhua)
TAIYUAN, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin, afet risklerini azaltma amaçlı yeni uydusunu Çarşamba günü Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.
Uydu, Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 06.53'te fırlatıldı ve planlanan yörüngeye girdi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş roket serisinin 482. görevi oldu.
Kaynak: Xinhua / Teknoloji