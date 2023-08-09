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Çin, Afet Riskini Azaltma Uydusunu Uzaya Gönderdi

Teknoloji Haberleri

Çin, afet risklerini azaltma amaçlı yeni uydusunu Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlattı.

Afetriski azaltma uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2C roketi, Çin'in kuzeyindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 9 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Lu Xing/Xinhua)

TAIYUAN, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin, afet risklerini azaltma amaçlı yeni uydusunu Çarşamba günü Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.

Uydu, Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 06.53'te fırlatıldı ve planlanan yörüngeye girdi.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş roket serisinin 482. görevi oldu.

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

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