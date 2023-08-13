Çin, afet izleme için uzaktan algılama özellikli uydusunu uzaya gönderdi

Çin, afet izleme, önleme ve yardım çalışmalarında kullanmak üzere uzaktan algılama özellikli yer gözlem uydusunu uzaya yolladı. Uydu, sel, toprak kayması ve deprem gözlemlerinde kullanılacak.