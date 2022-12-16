Çin, ABD'ye karşı kendi işlemcisini üretecek

Çin, son olarak ABD üzerinden ARM Neoverse konusunda yediği yaptırımlar nedeniyle kendi için işlemci üretecek! İşte detaylar..

Amerika Birleşik Devletleri, son yıllarda Çin'e teknolojik alanda birçok yaptırım uyguladı. ABD, bu alanda yaptığı yaptırımlar için ülkeye ait markaların Çin devleti ve ordusuyla doğrudan ilişkili olmasını neden gösteriyor. Amerika, teknoloji alanında uyguladığı yaptırımlarla ülkenin güvenliğini koruduğunu düşünüyor. ABD son olarak ARM Neoverse teknolojisi için Çin'e yaptırım uygulama kararı verdi. Çin ise artık karşı atağa geçmeye ABD karşısında kendi için işlemci üretecek. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Çin, ABD yaptırımları yüzünden kendi için işlemci üretecek

ABD, ARM Neoverse teknolojisini Çin'e ihracat etmeme kararı aldı. Bu teknoloji aslında Birleşik Krallık'a bağlı bir İngiliz markası. Fakat üretimi Amerika sınırları içinde gerçekleştiği için o da yaptırım konusunda nasibini alıyor.

Amerika'nın Çin için uyguladığı yaptırım, ARM'ın Neoverse V1 ve Neoverse V2 için geçerli olacak. Fakat bu durum yine de büyük kayıplara yol açacak. Çünkü Neoverse N1 ve Neoverse N2 diğer serilere kıyasla oldukça güçsüz kalıyor. Tüm bu ABD üzerinden yediği yaptırımlar nedeniyle Çin ise dışa daha fazla bağlı kalmamak için kendi için işlemci üretecek.

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Alibaba ise bu yaptırımlardan yola çıkarak Amerika'nın ne olursa olsun iyi ürünler satmayacağını düşünüyor. Alibaba'dan bir mühendis, konuyla ilgili yaptığı açıklamada düşüncelerini şu şekilde açıkladı:

"Batı dünyasının bizi ikinci sınıf insanlar olarak gördüğünü düşünüyoruz. Paramız olsa bile bize iyi ürünler satmayacaklar."

Öte yandan ABD'nin Çin üzerinde uyguladığı ARM Neoverse yaptırımları, Shenzen'deki işlemci şirketlerini de etkiliyor. Şirketlerden biri, Neovers V1'in güçlü oluşundan dolayı kısa sürede Neoverse N2 serisinde geçişin uygun olmayacağını düşünüyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin üzerinde bu kadar ağır yaptırım uygulaması doğru mu? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.