Çin, 7 Uyduyu Fırlatarak Yörüngeye Gönderdi

Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 Y7 taşıyıcı roketini fırlatarak, planlanan yörüngeye 7 uydu gönderdi. Fırlatma, CERES-1 taşıyıcı roket serisinin 7. uçuş görevi oldu.

Aralarında Xiguang-1 01 uydusunun da bulunduğu 7 uyduyu taşıyan CERES-1 Y7 taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor, 10 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

JİUQUAN, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Perşembe günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 Y7 taşıyıcı roketini fırlatarak, planlanan yörüngeye 7 uydu gönderdi.

Xiguang-1 01 uydusu da dahil olmak üzere 7 uydu taşıyan ticari roket, Beijing saatiyle 12.03'te fırlatıldı.

Fırlatma, CERES-1 taşıyıcı roket serisinin 7. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.