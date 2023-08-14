Çin, 5 yeni uyduyu başarılı şekilde uzaya gönderdi
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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Kuaizhou-1A taşıyıcı roketiyle 5 yeni uydu başarılı bir şekilde uzaya gönderildi. Uydular, ticari amaçlı uzaktan algılama hizmetlerinde kullanılacak.
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilen ve 5 yeni uydu taşıyan Kuaizhou-1A taşıyıcı roketi, 14 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Hu Xujie/Xinhua)
XİCHANG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin, beş uydu taşıyan Kuaizhou-1A taşıyıcı roketini ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı şekilde uzaya gönderdi.
Head-3 mikro uydu grubuna ait A-E uyduları, Pazartesi günü Beijing saatiyle 13.32'de fırlatıldı ve başarı şekilde yörüngeye girdi.
Uydular çoğunlukla ticari amaçlı uzaktan algılama hizmetlerinde kullanılacak.
Fırlatma, Kuaizhou-1A serisine ait roketlerin 27. göreviydi.