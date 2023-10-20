Çin, 3,19 Milyon 5G Baz İstasyonu İnşa Etti
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Çin, reel ekonominin dijital ve akıllı dönüşümünü ilerletmek üzere Eylül ayı sonu itibarıyla 3,19 milyon 5G baz istasyonu inşa etti. Gigabit geniş bant kullanıcılarının sayısı 145 milyona ulaşırken, Çin ekonomisinin birçok sektöründe 5G ve endüstriyel internet kullanılıyor.
BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin, reel ekonominin dijital ve akıllı dönüşümünü ilerletmek üzere Eylül ayı sonu itibarıyla 3,19 milyon 5G baz istasyonu inşa etti.
Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın Cuma günü açıkladığı verilere göre gigabit geniş bant kullanıcılarının sayısı 145 milyona ulaşırken, Çin ekonomisinin birçok sektöründe 5G ve endüstriyel internet kullanılıyor.
Kaynak: Xinhua / Teknoloji