Çin, 2030 Yılından Önce Ay'a İniş Yapmayı Planlıyor

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla taykonotlarını 2030 yılından önce Ay'a indirmeyi planlıyor. İniş aracı ve insanlı uzay aracı yörüngede buluşacak ve taykonotlar Ay yüzeyinde görevlerini yerine getirecek. Sonrasında ise uzay aracı, taykonotları ve Ay örneklerini Dünya'ya geri getirecek.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Hefei kentinde düzenlenen Çin Uzay Günü bilim sergisinde Ay'dan getirilmiş toprak örneğini inceleyen ziyaretçi, 24 Nisan 2023. (Huang Bohan/Xinhua)

WUHAN, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) Çarşamba günü yayımladığı hazırlık planına göre Çin, bilimsel araştırmalar yürütmek üzere taykonotlarını 2030 yılından önce Ay'a indirmeyi tasarlıyor.

Plana göre Ay yörüngesine önce bir iniş aracı, sonrasında ise bir insanlı uzay aracı göndermek üzere iki taşıyıcı roket fırlatılacak. Uzay aracı ve Ay'a iniş aracı yörüngede buluşup birbirleriyle kenetlenecek ve ardından taykonotlar iniş aracına geçecek.

Ay'a iniş aracı alçalıp Ay yüzeyinde önceden belirlenmiş alana vardığında, taykonotlar bilimsel görevleri yerine getirecek ve örnekler toplayacak.

Taykonotlar planlanan görevleri tamamladıktan sonra iniş aracına geri dönecek ve araç, uzay aracına kenetlenmeleri için taykonotları Ay'ın yörüngesine sokacak.

Son adımda ise uzay aracı, taykonotları ve Ay örneklerini Dünya'ya geri getirecek.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nda Baş Tasarımcı Yardımcısı olan Zhang Hailian, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da düzenlenen uzay endüstrisi forumunda konuya ilişkin bilgilendirme yaptı. Buna göre Çinli araştırmacılar, Uzun Yürüyüş-10 taşıyıcı roketi, yeni nesil insanlı uzay aracı, Ay'a iniş aracı, Ay'a iniş için uzay giysileri, insanlı Ay gezgini ve diğer ekipmanların geliştirilmesi üzerinde çalışıyor.

Ay transfer yörüngesine yaklaşık 27 ton taşıma kapasitesine sahip üç buçuk kademeli yeni taşıyıcı roketin gövdesi beş metre çapında olacak.

Yeni nesil insanlı uzay aracının kurtarma kulesi, yeniden giriş kapsülü ve servis kapsülü olmak üzere üç parçadan oluştuğunu söyleyen Zhang, araçta hem yakın Dünya hem de derin uzay keşfi gereksinimlerini karşılayabilecek modül tasarımlarının kullanılacağını belirtti.

İniş gezgini, iniş ve tahrik bölümleri olmak üzere iki parçadan oluşacak ve Ay yüzeyine aynı anda iki taykonot gönderebilecek.

200 kilogram ağırlığında olacak Ay gezgini, iki kişiyi taşıyabilecek.

Buna ek olarak, tek seferde en az sekiz saat kullanılabilecek şekilde tasarlanan Ay'a iniş amaçlı uzay giysileri taykonotların yürümesi, tırmanması, çömelmesi, araç kullanması ve makineleri çalıştırmasına yardım edecek daha gelişmiş hareket kabiliyetlerine sahip olacak.

Çin'in Ay'da bilimsel araştırma istasyonu inşa edilmesine yönelik keşif de yapacağını belirten Zhang, bu çerçevede Ay'a ilişkin sistematik ve uzun vadeli araştırmalar ile teknik testlerin ve doğrulamaların yürütüleceğini belirtti.