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Çin 2030'a Kadar Ay'a İnsanlı İniş Gerçekleştirecek

Çin 2030'a Kadar Ay'a İnsanlı İniş Gerçekleştirecek

Teknoloji Haberleri

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Çin'in 2030 yılına kadar Ay'a insanlı iniş gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu. CMSA Müdür Yardımcısı Lin Xiqiang, Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında Çin'in insanlı Ay keşif programının Ay'a iniş aşamasını yakın zamanda başlattığını söyledi.

Çin 2030'a Kadar Ay'a İnsanlı İniş GerçekleştirecekÇin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısı, 29 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Jin Liwang/Xinhua)

JİUQUAN, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Çin'in 2030 yılına kadar Ay'a insanlı iniş gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu.

CMSA Müdür Yardımcısı Lin Xiqiang, Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında Çin'in insanlı Ay keşif programının Ay'a iniş aşamasını yakın zamanda başlattığını söyledi.

Lin hedefin, Çin'in Ay'a ilk insanlı inişini 2030 yılına kadar gerçekleştirmek ve Ay'da bilimsel keşif ve ilgili teknolojik deneyler yürütmek olduğunu sözlerine ekledi.

Lin'e göre bu hedef, Dünya ile Ay arasında insanlı gidiş-dönüş yolculuğu, Ay yüzeyinde kısa süreli kalış, insan-robot ortak keşif çalışmaları gibi kilit önemdeki teknolojilerde ustalaşmayı; iniş, gezinti, örnek toplama, araştırma ve geri dönme gibi çoklu görevleri gerçekleştirmeyi ve insanlı Ay keşfinde bağımsız beceri oluşturmayı da içeriyor.

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Teknoloji Haberler

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