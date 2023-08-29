Çin, 2025'e kadar imalat sektöründe öncül teknoloji sistemi kuracak

Çin, 2025 yılına kadar imalat sektörünün kilit önemdeki tüm sektörlerini kapsayan öncül bir teknoloji sistemi kuracak. İmalat sektörüne yönelik teknoloji inovasyon sisteminin kurulup uygulanmasına odaklanan yönerge, Salı günü Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından yayımlandı.

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin, 2025 yılına kadar imalat sektörünün kilit önemdeki tüm sektörlerini kapsayan öncül bir teknoloji sistemi kuracak.

İmalat sektörüne yönelik teknoloji inovasyon sisteminin kurulup uygulanmasına odaklanan yönerge, Salı günü Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından yayımlandı. Yönerge, ülkenin teknolojik sorunları çözme ve teknolojik uygulamaları yaygınlaştırma çabalarının bir parçası olma özelliğini taşıyor.

Bakanlığa göre, 2027 yılına kadar gelişmiş bir imalat teknolojisi inovasyon sistemi kurulmuş olacak. Bu sistemin, işletmelere gelişmiş araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve tedarik zinciri yönetim sistemleri kurma konusunda rehberlik ederek, imalat sektörünün teknolojik açıdan kendi kendine yeterliliğini ve gücünü desteklemesi bekleniyor.

Bakanlık, bir sonraki aşamada Çin'in imalat teknoloji sistemini daha da geliştirip uygulamaya koyacağını, inovasyon kaynaklarının tahsisini optimize edeceğini ve yeni rekabet avantajlarını geliştireceğini kaydetti.