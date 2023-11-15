Çin, saniyede 1.2 terabit hızında veri iletebilen dünyanın ilk internet ağını devreye aldığını açıkladı. Bu rakam, küresel çapta mevcut tüm internet hatlarından 10 kat daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Tam verimle kullanılması durumunda ise 150 film bir saniyede indirilebiliyor.

Çin, saniyede 1.2 terabit hızında veri iletebilen dünyanın ilk internet ağını devreye aldığını açıkladı. Bu rakam, küresel çapta mevcut tüm internet hatlarından 10 kat daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Tam verimle kullanılması durumunda ise 150 film bir saniyede indirilebiliyor.

Çin, 1,2 terabit hızında internet ağını devreye aldı

Çin; Tsinghua Üniversitesi, China Mobile, Huawei ve Cernet Corporation arasındaki iş birliğiyle yeni internet hattını başlattı. Pekin, Wuhan ve Guangzhou arasında kurulan internet ağı, 3 bin km'den fazla bir alanı kapsıyor.

Araştırmacıların belirttiğine göre bu hat, saniyede 1 terabitlik ağların 2025 yılına kadar ortaya çıkmayacağı yönündeki endüstri tahminlerini altüst etti. Karşılaştırma yapmak gerekirse çoğu ülkenin ağı saniyede 100 gigabit hızında çalışıyor. ABD bile Internet2 ile ağını saniyede 400 gigabite yükseltti.

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Konuyla ilgili açıklamada bulnan Huawei Başkan Yardımcısı Wang Lei, ağın bir saniyede 150 filmin iletebileceğini belirtti. Tsinghua Üniversitesinde araştırmacı Xu Mingwei ise 10 standart rayın tek bir süper hızlı tren rayı ile değiştirilmesine benzetti.

Çin'in 3 bin km ile başlatılan yeni hattı ise araştırma, eğitim ve teknolojik uygulamalar için sürdürülen bir projenin parçası. Geleceğin İnternet Teknolojisi Altyapısı (FITI) olarak adlandırılan bu proje, Çin'i yeni bir internet kurmada öncü hale getirmek istiyor.

FITI ağının faaliyete geçmesi, Çin'in yeni nesil internet altyapısındaki liderliğini pekiştirerek diğer ülkelere gözdağı vermesini sağladı. Asya ülkesi; bağlantılı araçlar, endüstriyel 5G ve gelişmiş araştırma ağları gibi alanlarda yeni sınırları test etmek istiyor.

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