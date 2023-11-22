Çift kanatlı çok rotorlu insansız hava aracı tanıtıldı
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Çinli bir şirket, mükemmel rüzgar direnci ve yüksek irtifalı uçuş kabiliyetiyle hızlı dikey kalkış ve iniş yapabilen benzersiz, çift kanatlı çok rotorlu insansız hava aracını Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Changchun kentinde tanıttı.
Çift kanatlı çok rotorlu insansız hava aracından çeşitli görüntüler
Çinli bir şirket, yeni geliştirdiği, mükemmel rüzgar direnci ve yüksek irtifalı uçuş kabiliyetiyle hızlı dikey kalkış ve iniş yapabilen benzersiz, çift kanatlı çok rotorlu insansız hava aracını Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Changchun kentinde tanıttı.
Kaynak: Xinhua / Teknoloji