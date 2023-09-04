Chongqing'de düzenlenen Akıllı Çin Fuarı'nda 84 yatırım projesi imzalandı

Çin'in Chongqing Belediyesi'nde düzenlenen 2023 Akıllı Çin Fuarı'nda 213,8 milyar yuan değerinde 84 yatırım projesi imzalandı. Fuar, akıllı bağlantılı elektrikli araçlar, biyofarmasötikler, yazılım ve bilişim hizmetleri, yeni enerji ve yeni enerji depolama teknolojilerini kapsayan projelere odaklanıyor.

CHONGQİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Chongqing Belediyesi'nde Pazartesi günü başlayan 2023 Akıllı Çin Fuarı'nın organizatörü, fuarda 213,8 milyar yuan (yaklaşık 29,4 milyar ABD doları) değerinde 84 yatırım projesinin imzalandığını açıkladı.

Projeler; akıllı bağlantılı elektrikli araçlar, biyofarmasötikler, yazılım ve bilişim hizmetleri, yeni enerji ve yeni enerji depolama teknolojilerini kapsıyor.

Çarşamba gününe kadar sürecek olan fuar bu sene akıllı bağlantılı yeni enerjili araçlara odaklanıyor. Fuar, akıllı endüstriler ve dijital ekonomideki en son teknolojilerini, ürünlerini ve uygulamalarını sergilemek isteyen yurtiçi ve yurtdışından 500'ü aşkın katılımcıyı kendine çekti.

Belediye yatırım ve tanıtım bürosundan bir yetkili, anlaşmaların Chongqing'in geleneksel sektörlerdeki dijital dönüşümünü artıracağını söyledi.

2018'den bu yana Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de düzenlenen fuar, küresel akıllı teknoloji etkileşimini ve bu sektördeki uluslararası işbirliğini teşvik eden bir platform olma özelliğini taşıyor.