ChatGPT'yi yasaklayan ilk ülke belli oldu!

Çin, popüler sohbet botu ChatGPT için yasaklama kararı aldı. ChatGPT ve benzeri hizmetler ülkede erişime açılmayacak.

Çin hükümeti, sohbet botu Chatgpt'ye karşı ilk adımını attı. Açıklanan yeni karara göre, Çin'deki teknoloji şirketlerinin ChatGPT veya benzeri hizmetleri kullanması yasaklandı. ABD merkezli ChatGPT'nin Çin egemenliğine zarar verebilecek yanlış bilgiler yaydığı ifade edildi.

Çin, ChatGPT için kararını açıkladı

Çin, son aylarda oldukça popüler hale gelen sohbet botu ChatGPT'nin kullanımını yasaklıyor. Hükümetten Tencent ve Alibaba gibi teknoloji devlerine gönderilen yeni mektupta, ChatGPT hizmetini bırakma talimatı verildi.

Çin, yapay zekaya karşı keskin adımlar atmaya devam ediyor. ChatGPT yasağına ek olarak, sohbet botu veya benzer bir yapay zeka geliştirmek isteyen şirketlerin, düzenleyicilerden izin alması gerektiğini söyledi.

https://shiftdelete.net/chatgpt-destekli-bing-mobil-geliyor

İnternet sansürüyle bilinen Çin hükümeti, ChatGPT gibi bir yapay zeka programının ülkede erişim kazanmasına izin vermeyecek. Ancak hükümetin bu konuda katı bir tavır sergilemesi şaşırtıcı değil. Sohbet botunun hassas sorulara verdiği yanıtlar, hükümet tarafından kabul edilebilir gibi durmuyor.

ABD merkezli OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, belirli bir varlık tarafından kontrol edilemeyen, sürekli öğrenen ve gelişen bir yapay zeka modeli olmasıyla öne çıkıyor. Ayrıca yakın zamanda Elon Musk, Vladimir Putin ve Çin Başkanı Xi Jinping gibi isimlere "olumsuz" yorumlarda bulundu.

Her şeye rağmen Çinli teknoloji şirketleri, ChatGPT'nin kendi sürümlerini geliştirmeye hevesli. Alibaba ve Baidu, ChatGPT'ye benzer kendi sohbet robotu sürümleri üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Çinli internet teknolojisi şirketi NetEase ve e-ticaret platformu JD.com da ChatGPT'ye rakip oluştuacaklarını söyledi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!