Son dönemlerde en çok konuşulanlar arasında yer alan yapay zeka aracı ChatGPT, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında.

ChatGPT'yi 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına soktuk! 5 milyon alabildi mi?

OpenAI tarafından geliştirilen Chatgpt, son dönemlerde internet dünyasında çok konuşulan bir yapay zeka aracı. Sorduğunuz hemen her soruya cevap verebilen bu aracın kimi zaman halüsinasyon gördüğü yani yanlış bilgiler uydurduğu söyleniyorken, bazı kullanıcılarsa bütün sorulara doğru cevap verebildiğini söylüyor. Peki ChatGPT'ye televizyonda yayınlanan bir bilgi yarışmasında sorulan soruları sorsaydık, ne kadar ödül kazanırdı? ChatGPT, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında!

ChatGPT için "Kim Milyoner Olmak İster?" soruları gelsin!

İçeriğe geçmeden önce televizyondaki "Kim Milyoner Olmak İster?" programında seyirciye sorma jokeri, telefon jokeri, yarı yarıya jokeri ve çift cevap jokeri olduğunu ancak şartlar gereği ChatGPT'ye yalnızca yarı yarıya joker ve çift cevap joker hakkı tanıyabileceğimizi belirtelim.

Soruları, televizyonda yayınlanan programın pek çok bölümünden seviyelerine göre rastgele olarak bir araya getirdik. O halde lafı çok uzatmadan ChatGPT'yi yarışmaya sokalım.

1. Soru: 2 bin TL

Soru: Ünlü hikayede, Leyla'ya kavuşamayan mecnun ne yapar?

ChatGPT'nin cevabı:

Tebrikler ChatGPT! İlk soruyu doğru bildin.

Artık daha gelişmiş durumda: ChatGPT, yeni yeteneklere sahip oldu!

2. Soru: 5 bin TL

Soru: Milli maçlara da, takımının maçlarına da kırmızı beyaz formayla giden, en iyi çoban köpeğini yetiştirmekle övünen ve kendini "yiğido" olarak tanımlayan biri nerelidir?

ChatGPT, 2. soruyu ne yazık ki bilemedi. Cevap "Sivaslılar" olacaktı. Ancak kendisinin yarı yarıya joker hakkı var. Kendisine joker hakkı tanıdık ve böylelikle soruyu doğru bilebildi. O halde 3. soruya geçelim.

3. Soru: 7 bin 500 TL

Soru: Birinin zihni çelinip işini göremeyecek duruma getirildiği anlatılırken söylenen deyimde kimin "karşısında limon yemek gibi" denir?

ChatGPT'nin cevabı:

ChatGPT, soruyu doğru bildi. Tebrikler yapay zeka!

4. Soru: 10 bin TL

Soru: "Soğanları çenttikten sonra tencereye atmalısınız" cümlesinin geçtiği bir yemek tarifinde soğanların tencereye atılmadan önce ne yapılması gerektiği söylenir?

ChatGPT'nin cevabı:

Seni tebrik ediyoruz ChatGPT. Yapay zeka, bu soruyu da bildi. O halde sıradaki soruya geçelim.

5. Soru: 20 bin TL

Soru: Aşık kemiği nerededir?

ChatGPT'nin cevabı:

ChatGPT, bu sefer soruyu bilemedi. Aşık kemiği ayak bileğinde bulunur. Ne yazık ki yapay zekanın bir joker hakkı da bulunmuyor. 6. soruya kadar gelebilseydi çift joker hakkı olacaktı. ChatGPT, 5 bin TL ödül ile aramızdan ayrılıyor.

Peki ChatGPT, 12 ve 13. soruya kadar ulaşabilse soruları doğru bilebilir miydi? Kendisine 1 milyon TL ve 5 milyon TL'lik soruları da soralım. Bakalım milyoner olabilecek mi? Bunun için ikinci sayfaya geçebilirsiniz.