ChatGPT, Yeni Sesli Yanıt Özelliğiyle Donatılıyor

Yapılan son açıklamaya göre, ChatGPT yeni nesil bir özellik daha kazanacak. Artık yanıtlarını sesli şekilde de verebilecek olan yapay zeka asistanı, özellikle görme sorunu yaşayan kullanıcılar için büyük bir çözüm sunuyor. Ayrıca bu sayede öğrenmek istediğimiz dillerin telaffuzlarını da kolayca duyabileceğiz. Daha birçok yararı olacağı ifade edilen bu yeni özelliğin, ChatGPT'yi bir adım daha öne taşıması bekleniyor. Fakat günün sonunda kullanıcıların bu yenilikten ne kadar memnun kalacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. İşte tüm detaylar…

ChatGPT, yeni bir özellik ile donanıyor

Hem web versiyonda, hem de iOS ve Android platformlarında kullanıma sunulmaya başlayan özellik, yapay zeka teknolojilerinin geldiği son noktayı da bizlere gösteriyor. GPT-3.5 ve GPT-4 versiyonlarında kullanılabilecek olan sesli okuma, tam 37 farklı dili kapsıyor. Yazılan dili otomatik olarak belirleyen algoritma sayesinde, telaffuz hataları minimuma indiriliyor. Eski OpenAI çalışanları tarafından kurulan Antrophic'in yapay zeka asistanı Claude da, geçtiğimiz dönemde buna çok benzer bir özellik sunmuştu.

Ek olarak ChatGPT'nin sistemine kaydettiği sesli cevapları, tekrar tekrar dinleyip daha iyi anlayabileceğiz. Mobil uygulamalarda ise bunun için küçük bir medya oynatıcı bile tasarlandı. Bu özelliğin yapay zeka algoritmaları aracılığıyla dil öğrenmeye çalışanlar için oldukça kullanışlı olacağı söyleniyor. OpenAI'ın getireceği sıradaki yeniliği ise merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OpenAI'ın stratejisi doğru mu? Siz ChatGPT kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.