ChatGPT Yeni Güncellemeyle Sesli Yanıt ve Görüntü İşleme Özelliklerine Kavuşuyor

En popüler yapay zeka araçlarından biri olan ChatGPT, yeni bir güncellemeyle üst düzey özelliklere kavuşuyor. OpenAI'dan gelen açıklamaya göre sesi anlayabilecek, sesli yanıt verebilecek ve kullanıcıların paylaştığı görüntüleri işleyebilecek.

En popüler yapay zeka araçlarından biri olan Chatgpt, yeni bir güncellemeyle üst düzey özelliklere kavuşuyor. OpenAI'dan gelen açıklamaya göre sesi anlayabilecek, sesli yanıt verebilecek ve kullanıcıların paylaştığı görüntüleri işleyebilecek.

Chatgpt sesli yanıt verebilecek, görüntüleri analiz edebilecek

Önümüzdeki haftadan itibaren Android ve iOS uygulaması için yayına alınacak güncellemeyle birlikte, ChatGPT Plus kullanıcılarına birtakım avantajlar sunulacak. Bunların başında kullanıcıların ChatGPT'nin sesli konuşmalara katılabilecek olması yer alıyor.

Şirketin açıklamasına göre yapay zeka, kullanıcılara beş farklı yapay sesten biriyle yanıt verebilecek. Ek olarak ChatGPT, kullanıcılar tarafından paylaşılan görüntüleri analiz etme ve tartışma becerisi de kazanacak. Öte yandan kullanıcıları görsellerdeki belirli alanlar ile ilgili sorular sorabilecek.

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Görüntü işleme ve ses konusundaki yeni özellikler, ChatGPT'ye lansmanından sonraki en büyük güncellemeyi getiriyor. Bu özellikler sayesinde yapay zeka, farklı veri türlerini konuşmalara dahil ederek farklı yanıtlar oluşturabilecek.

Ancak yapay seslerin kullanımıyla ilgili bazı güvenlik endişeleri ortaya çıktı. OpenAI ise seslerin gerçek sahiplerinin rızasıyla oluşturulduğunu ifade etti. Ancak kullanıcı girdilerinin nasıl kullanılacağı konusunda bazı sorular bulunuyor.

Ses ve görüntü alanındaki yeni özellikler, Ekim ayından itibaren kullanılabilir olacak. İlk aşamada sadece aylık 20 dolar ile ChatGPT Plus'a kaydolan kullanan abonelere sunulacak. Ayrıca iOS ve Android uygulamasından erişilebilecek.

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