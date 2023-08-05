ChatGPT'ye Yeni Özellikler Geliyor!

Son yıllarda yapay zeka alanında önemli gelişmeler yaşandı. OpenAI tarafından kullanıma açılan ChatGPT, yeni özelliklerle daha kullanışlı hale geliyor. Önerilen yanıtlar, klavye kısayolları, örnekler, birden çok dosya yükleme, oturum süresi ve varsayılan dil modeli gibi özellikler önümüzdeki hafta kullanıcılara sunulacak.

Son yıllarda yapay zeka alanında önemli gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerin önemli bir parçası da ChatGPT oldu. OpenAI tarafından geçtiğimiz yılın sonlarına doğru kullanıma açılan ChatGPT, yepyeni özelliklere kavuşuyor.

ChatGPT'ye gelecek yeni özellikler!

Sorduğunuz hemen her soruya cevap verebilme yeteneğine sahip olan ChatGPT, yeni özellikler ile birlikte daha kullanışlı hale geliyor. O halde söz konusu bu özellikler nelermiş, gelin hep birlikte göz atalım.

Önerilen yanıtlar

ChatGPT'ye bir soru sorduğunuzda veya herhangi bir sorunun çözümü için ondan yardım istediğinizde, bazen ne yanıt vereceğinizi bilemeyebilir veya kararsız kalabilirsiniz. Buna çözüm olarak artık sohbete devam ederken yanıt önerileri alacaksınız.

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Klavye kısayolları

Kısayollar, sahip oldukları işlevler ile zaman kazandırabiliyor. Bunun için harekete geçen OpenAI ise ChatGPT'ye önemli klavye kombinasyonları ekleyecek. Bu kısayollardan birisi de yazılım ile ilgili bir sohbet sırasında en son gönderilen kod bloğunu kopyalamaya yarayacak.

Örnekler

ChatGPT'yi açtığınızda karşınıza boş bir sohbet ekranı geliyor. Fakat artık bu böyle olmayacak. Öyle ki artık sohbet başlamadan önce, konuşma başlatmak için öneriler gösterilecek.

Birden çok dosya yükleyebilme

ChatGPT'nin ücretli planı olan Plus'ın aboneleri, artık birden fazla dosya yükleyebilir. Dosyadaki verilerin analiz edilmesi veya özetlenmesi gibi amaçlar için kullanılan bu özellik, Code Interpreter eklentisinin beta sürümünde mevcut.

Oturum kapatılmayacak

Bilindiği üzere ChatGPT kullanabilmek için bir hesaba sahip olmanız gerekiyor. Her hesabın oturum süresi ise 2 hafta. Yani bu süre sonunda otomatik olarak çıkış yapılıyor. Ancak artık bu olmayacak. Bu değişiklik ile ilgili henüz detaylı bir bilgi mevcut değil.

Varsayılan dil modeli

ChatGPT'yi açtığınızda GPT 3.5 dil modeli seçili şekilde geliyor. Plus abonelerinin ise her seferinde GPT-4 dil modeline geçiş yapmaları gerekiyor. Tabii bu zahmetli bir işlem değil, üstelik tek bir tıkla yapılabiliyor.

Ancak yine de çoğu zaman kullanıcı deneyimini etkiliyor. İyi haber şu ki; artık ChatGPT'ye her giriş yaptığınızda dil modelini seçmeniz gerekmeyecek. En son kullandığınız seçenek, varsayılan olarak ayarlanacak.

Yukarıda saydığımız bütün bu özellikler, önümüzdeki hafta kullanıcılara sunulmaya başlanacak.

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Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? ChatGPT'nin yeni özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.