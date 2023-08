ChatGPT'ye Yeni Özellikler Geldi!

Son yıllarda ilerleyen teknolojiyle birlikte gelişen yapay zeka araçlarından Chatgpt, geçtiğimiz yıl kullanıma açıldı. Yetenekleri ile alanında devrim yaratmayı başaran bu yapay zeka aracı, bugün itibariyle yeni özellikler aldı. İşte yenilikler…

İşte Chatgpt'nin yeni özellikleri!

OpenAI, ChatGPT için yepyeni özellikler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, geçtiğimiz günlerde resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir dizi yenilik geleceğini duyurdu. Söz konusu özellikler, bugün itibariyle kullanıma açıldı.

Özel Talimatlar

Bu yeni özellikler arasında en dikkat çekeni, uzun bir süredir Plus aboneleri üzerinde test edilen özel talimatlar oldu. Bu özelliği kısaca özetlemek gerekirse, ChatGPT'ye hakkınızda bilgi verdikten sonra size özel şekilde yanıtlar hazırlamasını sağlıyor.

Örnek vermek gerekirse, adınızın Ahmet olduğunu söylerseniz, size sürekli Ahmet şeklinde hitap eder. Bunu "Benim adım ne?" şeklinde bir soru yönelterek test edebilirsiniz. Tabii bu özellik yalnızca bundan ibaret değil. Ne iş yaptığınızı, neleri sevdiğinizi de belirtebilirsiniz.

Üstelik ChatGPT'nin ne tarzda yanıtlar vermesini istediğinizi de söz konusu özellik sayesinde belirleyebilirsiniz. Örneğin kendisinden sadece Türkçe şekilde cevap vermesini isteyebilirsiniz. Bu yenilik oldukça yararlı gibi görünse de, veriler topladığı gerçeği, kullanıcıları endişelendirmiyor değil.

Son olarak özelliğe, sol alttaki ek seçenekler anlamına gelen üç nokta simgesine dokunarak ulaşabileceğinizi belirtelim.

Öneriler

ChatGPT'yi açtıktan sonra ona ne soracağınız konusunda aklınızda bir fikir yoksa, öneriler size yardımcı olabilir. Sohbet ekranında yer alan bu öneriler, "patlamış mısır neden patlar?", "bana fikir ver", "fotoğraf çekmek için tüyo ver" ve "pasta nasıl yapılır?" gibi çeşitli sorulardan oluşuyor.

Varsayılan dil modeli

Aylık 20 dolar fiyata sahip Plus planının aboneleri, ChatGPT'yi her açtığında GPT-3.5 dil modeli seçili olarak geliyordu. Kullanıcıların her seferinde GPT-4 dil modeline geçiş yapmaları gerekiyordu. Ancak artık ChatGPT'ye her giriş yaptığınızda dil modelini seçmeniz gerekmeyecek. Varsayılan olarak, en son seçtiğiniz seçenek seçili olarak gelecek.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? ChatGPT için sunulan yeni özellikleri nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.